Задержан организатор убийства бизнесмена Калмановича

Согласно информации, следователь заявил об этом на заседании, где рассматривается ходатайство следствия об аресте Али Белхороева, фигуранта убийства бизнесмена.

О задержании подозреваемых в убийстве Калмановича стало известно 5 июня. Сообщалось, что один из них проходил по делу о разбойном нападении на писателя-сатирика Михаила Жванецкого в 2002 году.

Убийство предпринимателя произошло 10 лет назад. Неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился бизнесмен, в Новодевичьем проезде в Москве. Из тела Калмановича извлекли 15 пуль. Существует несколько версий якобы причастности бизнесмена к криминальному миру, однако ни одна из них не была доказана.