Путин раскрыл детали разговора с Трампом

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых СМИ рассказал о разговоре с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу контроля над вооружениями.

«Последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки вселяет определенный оптимизм, должен сказать. Потому что Дональд мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружение, эти деньги можно было бы направить на другие цели. Я с ним полностью согласен», — передает слова российского лидера РИА Новости.

Он подчеркнул, что полностью согласен с позицией Трампа, добавив, что в таком же примерно ключе, как и Трамп, высказывался госсекретарь США Майкл Помпео, с которым российский лидер недавно встречался в Сочи.