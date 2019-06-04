Бойцы движения Йемена «Ансар Алла» (хуситы) в последние трое суток провели масштабное наступление на позиции вооруженных сил Саудовской Аравии в провинции Наджран на юге королевства, захватив ряд блокпостов военных и полицейских. По данным йеменского информагентства Saba, в руки хуситов перешло свыше 20 блокпостов, пишет EurAsia Daily.

Командование хуситов заявило, что объекты армии и сил безопасности Саудовской Аравии захвачены в результате 72-часовой операции вглубь территории крупнейшей арабской монархии.

Согласно информации, хуситы атаковали с трех направлений. Отмечается, что более 200 солдат и офицеров ВС Саудовской Аравии погибли в ходе боевых действий, уничтожены свыше 20 бронированных автомобилей возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции.

Также сообщается о нанесении ВВС Саудовской Аравии и ее союзниками по наступающим формированиям хуситов около 75 авиаударов, которые не смогли остановить натиск хуситов.

Пока официального подтверждения масштабного вторжения хуситов на саудовскую территорию со стороны властей королевства нет.