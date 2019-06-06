Президент Туркмении устроил разнос министрам
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил вице-премьер-министру Чары Гылыджову выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемого министерства и отраслевых ведомств, пишет Туркменистан сегодня.
Кроме того глава туркменского государства объявил строгий выговор министру торговли и внешнеэкономических связей Амандурды Ишанову — за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки, а также строгий выговор с такой же формулировкой - управляющему делами Аппарата президента и правительства Туркмении Хаджымырату Хаджымырадову.
Причины наказания высокопоставленных чиновников, не уточняются.