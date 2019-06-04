В Тбилиси на крупном рынке Лило произошел пожар, сообщает "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

Пожар начался в одном из обувных магазинов, на так называемом "Китайском рынке". Охрана пыталась потушить его своими силами, но не смогла. К этому времени сгорела территория площадью 1 тысяча квадратных метров, сообщает телеканал Rustavi2.

На месте работают до 20 пожарных расчетов. Владельцы магазинов на территории рынка пытаются спасти свой товар.