В Украине требуют уволить Авакова

Согласно правилам создания петиций, для передачи обращения главе государства оно должно набрать подписи 25 тысяч человек в течение трех месяцев. Однако даже если президент решит запустить отставку министра, он должен будет выдвинуть такую инициативу на голосование Верховной Рады и заручиться поддержкой 226 депутатов. И именно за парламентом остается окончательное решение.

В Украине петиция с требованием отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова набрала достаточное количество подписей для передачи документа на рассмотрение властям. Она была размещена на сайте президента страны 2 июня и через четыре дня, 6 июня, собрала более 25 тысяч подписей, передает RT.

После гибели пятилетнего ребенка от рук сотрудников полиции в Киеве стали активно требовать отставки Авакова.

31 мая в Киевской области двое сотрудников украинской полиции устроили ради развлечения стрельбу из огнестрельного оружия в жилой зоне, предположительно, оба были в нетрезвом состоянии. Одна из пуль попала в голову пятилетнему мальчику, который играл в соседнем дворе. Ребенок был доставлен в больницу, но через три дня умер, не приходя в сознание.

Подозреваемые были задержаны, руководство отделения полиции отстранено от исполнения служебных обязанностей, а глава полиции Киевской области добровольно подал в отставку. Тем не менее Арсен Аваков заявил, что сам он не собирается покидать свой пост, не исключив при этом, что его отставку может рассмотреть этот или следующий созыв Рады.

По мнению главы МВД, после гибели ребенка были приняты достаточные меры: помимо снятия с должностей руководителей местной полиции, в ведомстве также провели специальный дисциплинарный селектор в масштабах всей страны. Однако многие в Украине считают эти шаги не слишком убедительными и уверены в том, что гибель ребенка стала не просто трагической случайностью, а следствием провала реформ, проводимых Аваковым.