Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента на «Эхо Москвы» видео
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян госпитализирована после встречи с кандидатом в Московскую городскую думу, юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь, пишет Интерфакс со ссылкой на RT.
Согласно информации, Симоньян и Соболь встретились в редакции "Эха Москвы", где Симоньян должна была участвовать в программе "Все сложно". Соболь подошла к Симоньян и попросила дать комментарий о новом расследовании ФБК, однако главред RT отказалась отвечать без предварительной договоренности с пресс-службой канала. Соболь стала настаивать, и Симоньян сказала, что собеседница ей не нравится и ей нельзя нервничать из-за беременности.
Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof— Соболь Любовь (@SobolLubov) 6 июня 2019 г.
"Не знаю, насколько все серьезно, врачи сказали, что надо оставаться в больнице", - заявила Симоньян Интерфаксу, уточнив: "Пока меня госпитализируют на сутки... Угроза прерывания беременности, что может быть на 18-й неделе?"
В свою очередь Любовь Соболь опубликовала видеозапись разговора с Симоньян в твиттере, раскритиковав журналистку за то, что беременность мешает ей дать комментарий на вопрос о коррупции, но дает ходить на передачи "Эха Москвы".