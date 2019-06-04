Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян госпитализирована после встречи с кандидатом в Московскую городскую думу, юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь, пишет Интерфакс со ссылкой на RT.

Согласно информации, Симоньян и Соболь встретились в редакции "Эха Москвы", где Симоньян должна была участвовать в программе "Все сложно". Соболь подошла к Симоньян и попросила дать комментарий о новом расследовании ФБК, однако главред RT отказалась отвечать без предварительной договоренности с пресс-службой канала. Соболь стала настаивать, и Симоньян сказала, что собеседница ей не нравится и ей нельзя нервничать из-за беременности.