Успех сериала спровоцировал туристический бум в Чернобыле

Заказы туров на все лето вперед уже увеличились на 40 процентов, и это, по мнению экспертов, еще не предел. Вслед за Украиной и Беларусь впервые открыла зону отчуждения для посетителей. В Чернобыле работает даже гостиница для туристов.

В основном путешественники в Чернобыль – это украинцы, а также граждане Европы и США. Украинцам однодневная экскурсия обходится в 45-50 долларов, иностранцам – вдвое дороже. Однодневная экскурсия включает осмотр города Чернобыль, Припяти и подъем на смотровую площадку около АЭС. Три дня в сопровождении англоговорящего гида стоят около 320 долларов с человека с проживанием в местной гостинице и едой.