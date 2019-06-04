Сыновья Трампа прогулялись по ирландским пабам и угостили посетителей

Сыновья президента США - Дональд Трамп-младший и Эрик в ночь перед мероприятиями, приуроченными к 75-летию высадки в Нормандии, посетили несколько пабов в Ирландии, передает Интерфакс со ссылкой на американские и британские СМИ.

По данным CNN, братья Трампы заглянули как минимум в три паба в деревне Дунбег в графстве Клэр, где расположен один из отелей и гольф-клубов, принадлежащих их семье.

BBC сообщает, что в одном из пабов сыновья американского президента угостили напитками всех посетителей, а также поблагодарили жителей деревни за гостеприимство.

Журналистка BBC рассказала в твиттере, что задала вопрос Эрику Трампу, насколько правильным он считает тратить деньги американских налогоплательщиков таким образом. "Мы просто пытаемся хорошо проводить время", - ответил Эрик Трамп журналистке.