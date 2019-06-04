США прекратили прием турецких пилотов для их обучения на F-35

Соединенные Штаты приняли решение прекратить прием военных летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением Анкары приобрести у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщило в пятницу со ссылкой на источники агентство Reuters.

По их данным, принятое решение не касается уже находящихся на территории США летчиков, а относится только к тем, кто планировал приступить к обучению на авиабазе Люк (штат Аризона).

По данным военных США, в настоящее время на авиабазе Люк проходят обучение четыре турецких пилота. Еще два летчика из Турции работают на американской базе в качестве инструкторов, указывает Reuters. Также на авиабазе находятся 20 граждан Турции, которые отвечают за эксплуатацию военных самолетов, они проводят тренировки под руководством американских специалистов.

29 мая агентство информировало, что власти США всерьез рассматривают возможность полной приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам полетов на F-35, однако официального решения пока не последовало.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений, Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.