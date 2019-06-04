Глава МИД Армении: "Я даже не хочу обсуждать вопрос о сдаче земель"
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в беседе с журналистами не стал комментировать противоречащие друг другу заявления лидеров Армении и сепаратистов Нагорного Карабаха, сообщает армянская редакция «Радио Свобода».
Как пишет издание, премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что лично передал документы, касающиеся переговоров по урегулированию карабахского конфликта, руководителям сепаратистского режима Нагорного Карабаха, которые до него не были осведомлены, о чем велись переговоры.
Между тем, лидер сепаратистов Нагорного Карабаха Бако Саакян опроверг утверждение Пашиняна, сказав, что и сейчас, и в прошлом до и после переговоров с Азербайджаном власти Армении информировали руководство Карабаха об обсуждаемых вопросах.
Мнацаканян мотивировал свой отказ комментировать эти заявления тем, что видит необходимость еще раз изучить их.
А вот сформулированную Пашиняном опасность «провоцирования заговорщической войны» министр иностранных дел Армении со стороны властей Карабаха не видит и в единстве не сомневается.
«Я посоветовал бы не ошибаться. У нас есть вопросы, у нас есть разногласия, у нас есть споры, у нас есть многое - таково наше общество. Но мы едины», - сказал глава армянского МИД.
Утверждения о «сдаче земель» Мнацаканян даже не хочет обсуждать: «Как вы себе это представляете, чтобы власти сделали какое-либо действие, которое не соответствовало бы интересам Армении, армянского народа и Нагорного Карабаха, и предполагалось бы, что все это возможно закрепить договоренностью? Такого быть не может. Остальное, вопросы продажи земель вообще не являются предметом обсуждения».
Официальный Баку категорически против участия карабахских сепаратистов в переговорах. Мнацаканян считает этот вопрос сложным, но принципиальным.
По словам армянского министра вопрос о встрече глав Азербайджана и Армении в настоящее время не обсуждается, а дата встречи глав МИД будет объявлена в ближайшее время.
Отметим, что нынешнее руководство Армении уже неоднократно озвучивали подобные заявления об отказе возвращения территорий. Об этом, в том числе, неоднократно говорил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. А глава СНБ Армении Артур Ванецян заявлял о строительстве жилых городков на оккупированных территориях в Физулинском районе.
В целом, правительство Пашиняна часто прибегает к риторике «не отдадим ни пяди земли». И возникает вопрос, если речь не идет о возвращении оккупированных территорий, то о чем часами говорят Мамедъяров и Мнацаканян на переговорах?
Ведь во всех вариантах урегулирования карабахского конфликта, предлагаемых международными посредниками, говорится как минимум об освобождении оккупированных районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Об этом говорится в частности и в так называемых «Мадридских принципах», предусматривающих освобождение 5 районов и частичное освобождение еще двух районов после определения окончательного статуса Нагорного Карабаха.