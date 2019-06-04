Глава МИД Армении: "Я даже не хочу обсуждать вопрос о сдаче земель"

Отдел информации 11:03

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в беседе с журналистами не стал комментировать противоречащие друг другу заявления лидеров Армении и сепаратистов Нагорного Карабаха, сообщает армянская редакция «Радио Свобода». Как пишет издание, премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что лично передал документы, касающиеся переговоров по урегулированию карабахского конфликта, руководителям сепаратистского режима Нагорного Карабаха, которые до него не были осведомлены, о чем велись переговоры.

Между тем, лидер сепаратистов Нагорного Карабаха Бако Саакян опроверг утверждение Пашиняна, сказав, что и сейчас, и в прошлом до и после переговоров с Азербайджаном власти Армении информировали руководство Карабаха об обсуждаемых вопросах. Мнацаканян мотивировал свой отказ комментировать эти заявления тем, что видит необходимость еще раз изучить их. А вот сформулированную Пашиняном опасность «провоцирования заговорщической войны» министр иностранных дел Армении со стороны властей Карабаха не видит и в единстве не сомневается. «Я посоветовал бы не ошибаться. У нас есть вопросы, у нас есть разногласия, у нас есть споры, у нас есть многое - таково наше общество. Но мы едины», - сказал глава армянского МИД. Утверждения о «сдаче земель» Мнацаканян даже не хочет обсуждать: «Как вы себе это представляете, чтобы власти сделали какое-либо действие, которое не соответствовало бы интересам Армении, армянского народа и Нагорного Карабаха, и предполагалось бы, что все это возможно закрепить договоренностью? Такого быть не может. Остальное, вопросы продажи земель вообще не являются предметом обсуждения».