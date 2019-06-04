Россия готова увеличить число военных в Венесуэле

По словам дипломата, в любую работу, в том числе по техническому обслуживанию техники, в той или иной мере вовлечены люди, причем, когда-то этот показатель больше, а когда-то — меньше. В этой связи российская сторона готова направить в Венесуэлу столько персонала, сколько будет необходимо. «Если потребуется больше, мы введем больше», - отметил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

4 июня глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что российские специалисты — до 95 человек — обслуживают технику, поставленную Каракасу. Тогда же он усомнился в качестве советников президента США Дональда Трампа из-за информации о выводе Москвой военных из Венесуэлы.

О том, что Россия якобы проинформировала Вашингтон о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы, американский лидер написал в Twitter 3 июня. До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия отозвала из страны большинство своих военных советников. Российская сторона эту информацию опровергла.