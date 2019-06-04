Путин не планирует встречаться с Зеленским

В планах президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

"Нет, пока в планах нет", - сказал Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что сейчас звучат разные заявления с украинской стороны.

"К сожалению, мы живем во время легких способов распространения разных заявлений. Но судить надо по делам ... После того, как будет сформировано наше понимание о том, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений - тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. Пока конкретики никакой нет", - добавил Песков.