Взрыв в Швеции: есть пострадавшие

Мощный взрыв прогремел в пятницу в шведском городе Линчепинг, несколько человек получили легкие травмы, сообщает издание Expressen со ссылкой на полицию и спасательные службы.

"Мы работаем, чтобы обезопасить место и проконтролировать наличие пострадавших", - приводит издание слова представителя полиции Осы Виллсунд (Åsa Willsund).

Как сообщается, взрыв произошел около 9.00 по местному времени в центральной части города, рядом с многоквартирным жилым домом. На фотографиях с места происшествия видно, что окна в нескольких соседних домах выбиты, балконы повреждены.

Полиция оцепила близлежащие улицы. Причина взрыва в настоящее время устанавливается.