Саакашвили отказался возглавить партию Кличко

Мэр Киева и лидер партии "Удар" Виталий Кличко подтвердил распространившиеся в СМИ сведения о том, что бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказался возглавить его партию, передает ТАСС.

Градоначальник добавил, что из-за этого не будет менять свои политические планы.

Несостоявшийся "союз с Саакашвили" Кличко прокомментировал на своей странице в Facebook: "Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал... Я, политически, планов не меняю".

Как отметил лидер "Удара", своим предложением он подставил Саакашвили плечо "в сложной ситуации", хотя многие сторонники его партии "неоднозначно восприняли" эту инициативу.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в окружении бывшего губернатора Одесской области сообщали, что он отказался от предложения Кличко идти на выборы в Раду вместе с партией "Удар", а также от предложения возглавить ее.