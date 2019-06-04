Американский крейсер подрезал российский корабль

Американский крейсер совершил опасный маневр и чуть не столкнулся с российским противолодочным кораблем в Восточно-Китайском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота России, передает Интерфакс.

Указывается, что инцидент произошел в пятницу, 7 июня, в 06:35 по московскому времени. В нем участвовали крейсер с управляемым ракетным оружием USS Chancellorsville («Чанселорсвилль») и большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

Как сообщается, отряд кораблей Тихоокеанского флота России и авианосная ударная группа Военно-морских сил США двигались параллельными курсами. «Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс "Адмирала Виноградова" в 50 метрах», — отметили в пресс-службе.

Экипажу российского корабля пришлось экстренно маневрировать, чтобы избежать столкновения. После произошедшего американской стороне заявили протест, добавили в ТОФ.