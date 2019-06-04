В Москве журналиста «Медузы» задержали с наркотиками

В Москве задержали корреспондента русскоязычного интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Как сообщил ТАСС адвокат журналиста Дмитрий Джулай, его подозревают в попытке сбыта наркотиков.

Задержание было произведено 6 июня на Цветном бульваре.

«Голунова скрутили и привезли в отдел полиции. Ему вменяют статью 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). У него был найден мефедрон, но мы полагаем, что ему подбросили пакет с этим веществом», — заявил юрист.

По его словам, в момент задержания журналист вступил с полицейскими в перепалку и пытался вырваться. Ожидается, что 7 июня следователь будет ходатайствовать в суде об аресте. Сам Голунов обвинения отрицает.

По данным правоохранительных органов, у Голунова при себе было около 4 г наркотического вещества.