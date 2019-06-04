В Москве журналиста «Медузы» задержали с наркотиками
В Москве задержали корреспондента русскоязычного интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Как сообщил ТАСС адвокат журналиста Дмитрий Джулай, его подозревают в попытке сбыта наркотиков.
Задержание было произведено 6 июня на Цветном бульваре.
«Голунова скрутили и привезли в отдел полиции. Ему вменяют статью 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). У него был найден мефедрон, но мы полагаем, что ему подбросили пакет с этим веществом», — заявил юрист.
По его словам, в момент задержания журналист вступил с полицейскими в перепалку и пытался вырваться. Ожидается, что 7 июня следователь будет ходатайствовать в суде об аресте. Сам Голунов обвинения отрицает.
По данным правоохранительных органов, у Голунова при себе было около 4 г наркотического вещества.