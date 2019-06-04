Шахин Мустафаев и Ровнаг Абдуллаев на экономическом форуме в Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит второй день работы Петербургского международного форума. Как стало известно haqqin.az, от Азербайджана на форуме участвуют министр экономики Шахин Мустафаев и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

На полях форума запланирована встреча Ровнага Абдуллаева с президентом Газпрома Алексеем Миллером.

Всего в ходе форума состоится 170 мероприятий деловой программы. Одним из основных событий второго дня станет пленарное заседание под названием "Формируя повестку устойчивого развития".

На нем выступят президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Модератором заседания станет журналист и телеведущая Софико Шеварднадзе.