Транскаспийская магистраль в центре внимания зарубежных СМИ
Программа Azerbaijan Digital HUB, осуществляемая с целью превращения Азербайджана в цифровой центр и реализуемая компанией AzerTelecom - магистральным интернет-провайдером, соединяющим Азербайджан с международной интернет-сетью, а также проект Транскаспийская магистраль, реализуемый в рамках данной программы в центре внимания зарубежных СМИ.
Так, информация о подписании межгосударственного соглашения между Азербайджаном и Казахстаном в связи с проектом Транскаспийская магистраль и его утверждением обеими сторонами была опубликована на информационном портале Belt and Road News, функционирующем в Гонконге, который представляет новости, аналитические материалы и различные точки зрения о глобальном проекте Китайской Народной Республики «Один пояс - один путь».
В информации говорится, что межгосударственное соглашение между Азербайджаном и Казахстаном о прокладке фибероптической кабельной линии по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан по проекту Транскаспийская магистраль было утверждено правительством Казахстана. Ранее же данное соглашение было утверждено Азербайджаном и осуществляется с азербайджанской стороны AzerTelecom, дочерней компанией первого мобильного оператора страны – Bakcell. С казахстанской стороны телекоммуникационными операторами этой страны - Transtelecom и KazTransCom.
Целью данного проекта является создание цифрового телекоммуникационного коридора (Цифровой Шелковый путь) с Европы до Китая по маршруту Азербайджан-Казахстан, проходящего через Азербайджан и Казахстан, и тем самым транзит интернет-трафика в Среднюю Азию и Китай. Отмечается, что реализация проекта также внесет свой вклад в проект Belt and Road Initiative (BRI), инициатором которого является Китай, и превратит Азербайджан в телекоммуникационный коридор в рамках проекта Belt and Road Initiative (BRI).
В настоящее время огромный интерес к программе Digital HUB проявляют большие государства Азиатского региона. Стратегический меморандум о сотрудничестве, недавно подписанный между AzerTelecom и China Telecom - ведущей китайской компанией в сфере информационно-коммуникационных технологий на полях второго Международного форума «Один пояс - один путь», проходившего в Пекине, также показывает заинтересованность китайских компаний в этом проекте.
Отметим, что программа Digital HUB предусматривает превращение Азербайджана в региональный цифровой центр для Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов, развитие национальной цифровой экосистемы и инновационной среды в стране. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.