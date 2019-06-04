Транскаспийская магистраль в центре внимания зарубежных СМИ

Программа Azerbaijan Digital HUB, осуществляемая с целью превращения Азербайджана в цифровой центр и реализуемая компанией AzerTelecom - магистральным интернет-провайдером, соединяющим Азербайджан с международной интернет-сетью, а также проект Транскаспийская магистраль, реализуемый в рамках данной программы в центре внимания зарубежных СМИ.

Так, информация о подписании межгосударственного соглашения между Азербайджаном и Казахстаном в связи с проектом Транскаспийская магистраль и его утверждением обеими сторонами была опубликована на информационном портале Belt and Road News, функционирующем в Гонконге, который представляет новости, аналитические материалы и различные точки зрения о глобальном проекте Китайской Народной Республики «Один пояс - один путь».

В информации говорится, что межгосударственное соглашение между Азербайджаном и Казахстаном о прокладке фибероптической кабельной линии по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан по проекту Транскаспийская магистраль было утверждено правительством Казахстана. Ранее же данное соглашение было утверждено Азербайджаном и осуществляется с азербайджанской стороны AzerTelecom, дочерней компанией первого мобильного оператора страны – Bakcell. С казахстанской стороны телекоммуникационными операторами этой страны - Transtelecom и KazTransCom.