В США заявили об отступлении Ирана в Персидском заливе

Иран решил «отступить и перегруппироваться» после подготовки к «очевидному нападению на американские силы» в зоне Персидского залива. Однако еще рано делать окончательный вывод о том, что угроза исчезла. Такое заявление, находясь с визитом в Ираке, сделал новый глава Центрального командования ВС США (CENTCOM, в зону его ответственности входит Ближний Восток) генерал Фрэнк Маккензи, передает Associated Press.

В беседе с журналистами командующий CENTCOM сказал, что он по-прежнему обеспокоен возможностью «агрессии» со стороны Ирана и не исключил концентрации в Персидском заливе дополнительных сил США «для усиления защиты против иранских ракет или другого оружия»: «На самом деле я не верю, что иранская угроза уменьшилась. Полагаю, что угроза очень реальна».

В Багдаде американский военачальник заявил журналистам, что усиление военного присутствия США в регионе «заставило иранцев немного отступить, но я не уверен, что они стратегически отступают».