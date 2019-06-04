США предрекли газовое господство

США могут стать страной номер один в мире по экспорту сжиженного природного газа, обойдя Катар. Это может произойти уже к 2024 году, следует из отчета Международного энергетического агентства, передает Лента.ру.

Согласно данным отчета, крупнейшим импортером СПГ в перспективе пяти лет станет Китай. Однако уже через три года он будет ведущим потребителем трубопроводного газа. Ввоз такого газа в Китай к 2024 году вырастет в два раза. Этому будут способствовать поставки из России и Средней Азии.

Основным экспортером трубопроводного газа в Китай к 2024 году останется Туркмения (45 миллиардов кубометров в год), на долю России придется 35 миллиардов кубометров.



В Европе же вырастет дефицит газа из-за снижения местной добычи и появится дополнительный спрос на сырье в объеме 50 миллиардов кубометров в год. Он, скорее всего, будет закрыт за счет поставок трубопроводного газа и СПГ.