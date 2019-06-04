Начальник Госпогранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев, начальник Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев и председатель Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов провели осмотр таможенно-пограничного пункта «Самур» на азербайджано-российской границе, а также нового автомобильного моста, строящегося над рекой Самур, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

В ходе визита была изучена эффективность исполнения поручений президента Ильхама Алиева по упрощению пограничного и таможенного оформления на пропускном пункте и в то же время расширению туристических возможностей Азербайджана, развитию предпринимательства и защите интересов граждан Азербайджана со стороны соответствующих государственных структур.

Была изучена текущая ситуация на погранично-таможенном пункте «Самур», обсуждены вопросы регулирования взаимной деятельности местных отделений Государственного таможенного комитета и Госпогранслужбы и заслушаны доклады должностных лиц.

Из-за значительного увеличения пассажирских и грузовых перевозок в последнее время, в том числе и из-за увеличения поставок продукции сельского хозяйства из Азербайджана в Россию, наряду с указаниями по усилению мер безопасности на границе, были даны распоряжения и рекомендации по усовершенствованию вопросов перехода границы, включая ускорение и эффективную организацию таможенного и пограничного контроля людей, транспорта и груза, пересекающих государственную границу.