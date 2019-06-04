Конец преступной группировки Тельмана Велиева

В Нижнем Тагиле вынесли приговоры членам преступной группы, в состав которой вошли 12 человек. Участники группировки совершали разбойные нападения и грабежи, вымогали деньги, причиняли тяжкий вред здоровью граждан, а также угрожали убийством.

Гражданин Азербайджана Тельман Велиев в 2015-2016 гг. создал в Нижнем Тагиле преступную группу, в которую преимущественно входили спортсмены. Задержан Велиев был в августе 2016 года.

Преступная группа была сплоченной и устойчивой. Все ее участники были знакомы ранее и поддерживали дружеские отношения. Они вместе проводили время, отдыхали, занимались силовыми видами спорта, некоторые из них имели друг с другом родственные связи. Кроме того, большая часть участников проживала в одной местности – на территориях Ленинского и Тагилстроевского районов, сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе областной прокуратуры. Члены преступной группы совершили ряд преступлений на территориях Нижнего Тагила и Верхней Салды.

Они вымогали деньги, совершали разбойные нападения, нарушали неприкосновенность жилища и т. д. В общей сложности, от действий сообщников пострадали 14 человек.

Среди преступлений, совершенных членами преступной группы, есть и особо тяжкие. Всего у своих потерпевших они похитили имущество на 1,5 млн рублей. Суд приговорил Тельмана Велиева к 8 годам колонии общего режима. Ису Абилова — к 9 годам колонии строгого режима. Илькина Абилова – к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Остальных членов преступной группы суд приговорил от 3 до 6 лет лишения свободы.

Так, Асим Аббасов получил 4 года 5 месяцев колонии, Орхан Мурадов – 4 года 6 месяцев, Маскаль Видак – 3 года 6 месяцев колонии, Денис Гаев – 3 года лишения свободы, Михаил Аллахверанов – 6 лет лишения свободы. Эмиль Игидов получил 3 года 6 месяцев колонии. Хыдыра Гаджиева приговорили к 4 годам лишения свободы, а Романа Ленькова и Эдуарда Тракселя – к 4 годам 6 месяцам колонии. Материалы уголовного дела в отношении Немата Абдулалиева выделены в отдельное производство. Все вышеперечисленные участники преступной группы будут отбывать наказание в колонии общего режима.