Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью на полуострове местами возможны дожди. Прогнозируется умеренный северный ветер. Об этом haqqin.az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов страны.

Ночью температура воздуха составит 20-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-45%.

На пляжах Баку и Апшерона прогнозируется северо-западный ветер. Температура воды составит 20-23 градуса тепла.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах возможны осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град. Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 8-9 июня на Апшероне будет преобладать умеренный северный ветер, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.