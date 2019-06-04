Пашинян обсудил с Путиным цену на газ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным цену на газ. Об этом армянский премьер сказал в интервью РИА Новости.

По словам Пашиняна, важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста республики.

"Это, действительно, очень важный вопрос для наших отношений, потому что, я думаю, что этот вопрос мы обсуждаем еще и в рамках Евразийского экономического союза. Думаю, нужно понять все нюансы этого вопроса, потому что я сказал во время встречи с президентом России, что у нас очень хорошая экономическая динамика", - сказал Пашинян.

Он отметил, что по итогам первого квартала показатель экономического роста в Армении составил 7,1 %.

"...Надеюсь, мы найдем общий язык, потому что у нас с Россией необычные отношения, у нас стратегические отношения, и, я думаю, нужно решить стратегический вопрос по газу тоже", - подчеркнул армянский премьер.