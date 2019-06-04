Азербайджанец поплатился за взятку российскому полицейскому

Гражданин Азербайджана осужден за дачу взятки полицейскому в Таганроге, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, пишет «АИФ-Ростов».

Как установлено судом, в апреле 2019 года 31-летний мужчина передал сотруднику полиции 5 тыс. рублей за то, чтобы тот не составлял в отношении него административный материал по факту нарушения режима пребывания в РФ.

Сообщается, что полицейский от денег отказался и сообщил о произошедшем руководству.

Суд признал гражданина Азербайджана виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

Осужденный приговорен к штрафу в размере 15 тыс. рублей.