Зеленский пригрозил Донбассу жестким ответом

По словам официального представителя украинского военного ведомства Александра Мотузяника, "по состоянию на 12:00 зафиксировано девять нарушений режима перемирия со стороны противника". Мотузяник также подчеркнул, что в результате обстрелов погибли двое военных, четверо были ранены, еще четверо получили травмы.

Министерство обороны Украины сообщило об обострении ситуации в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя артиллерийские обстрелы в Донбассе 7 июня, в результате которых погибли украинские военные, заявил о «потере Россией контроля над наемниками». Об этом сообщает сайт главы украинского государства.

Зеленский назвал применение артиллерии вопиющим нарушением Минских договоренностей.

«Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», — отмечается в сообщении.

По мнению Зеленского, обстрелы были попыткой сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Президент подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

Также он пообещал, что украинские военные будут отвечать на обстрелы.

«Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — заявил он.