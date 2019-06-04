Зеленский пригрозил Донбассу жестким ответом
Министерство обороны Украины сообщило об обострении ситуации в Донбассе.
По словам официального представителя украинского военного ведомства Александра Мотузяника, "по состоянию на 12:00 зафиксировано девять нарушений режима перемирия со стороны противника". Мотузяник также подчеркнул, что в результате обстрелов погибли двое военных, четверо были ранены, еще четверо получили травмы.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя артиллерийские обстрелы в Донбассе 7 июня, в результате которых погибли украинские военные, заявил о «потере Россией контроля над наемниками». Об этом сообщает сайт главы украинского государства.
Зеленский назвал применение артиллерии вопиющим нарушением Минских договоренностей.
«Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», — отмечается в сообщении.
По мнению Зеленского, обстрелы были попыткой сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Президент подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.
Также он пообещал, что украинские военные будут отвечать на обстрелы.
«Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — заявил он.