В Грузии убили супругов-азербайджанцев

Накануне ночью в грузинском Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы, были убиты муж и жена, сообщает Interpress News.

По словам местных жителей, их ударили тупым предметом по голове. Согласно информации, лица убитых были так сильно обезображены, что даже близким было сложно опознать их.

Также по словам местных жителей, муж и жена имели в Гардабани небольшой бизнес, однако нападавшие в доме ничего не тронули.

Родственники убитых заявили, что причиной преступления могла стать месть.

Сын убитых живет в России. Местные жители заявили, что на месте убийства на стенах были оставлены надписи: «Приезжай вовремя, расправимся и с тобой».

В МВД Грузии возбуждено уголовное дело по статьям 109 УК Грузии (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).