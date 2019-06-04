В Нью-Йорке мужчина планировал устроить взрыв на Таймс-сквер

В Нью-Йорке сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который планировал устроить взрыв на оживленной площади Таймс-сквер, сообщает ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

К настоящему моменту подозреваемый находится под стражей. Согласно последним данным, мужчина покупал взрывчатые вещества, при помощи которых хотел устроить взрыв на Таймс-сквер. Известно, что он был задержан в момент приобретения оружия, передает телеканал CBS.

Следствие полагает, что преступник действовал в одиночку и не был частью более крупного заговора.