Гульнаре Каримовой отказали в лечении

Представляющий интересы дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой швейцарский адвокат Грегуар Манжа в своем Twitter сообщил, что его подзащитной отказывают в лечении, передает CA-News.



По словам адвоката, Гульнара "была вывезена из медицинского блока тюрьмы сразу после его последнего визита к ней".

Кроме того, Манжа заявил, что "ей в дальнейшем отказывают в доступе к врачам и что она находится под постоянным психологическим давлением".

Адвокат отметил, что "сильно переживает за здоровье Гульнары Каримовой".

В начале марта Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Гульнара Каримова была отправлена в колонию из-под домашнего ареста по решению суда. Причиной принятия такого решения стало «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания».

В 2015 году в отношении Каримовой в Швеции, Швейцарии и США завели уголовные дела, обвинив ее в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые дочь покойного Ислама Каримова получала от крупных телекоммуникационных компаний для их вхождения на рынок мобильной связи Узбекистана.

В декабре 2017 года Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

Позже Ташкентский областной суд заменил этот приговор на 5 лет ограничения свободы (домашний арест).