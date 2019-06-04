2-6 июня 2019 года во Франции состоялся очередной Конгресс Международной Семенной Федерации, которая является уникальной площадкой, собравшей в этот раз свыше 1700 делегатов из 65 стран мира.

Делегаты Конгресса представляли страны Америки, Азии и Европы. Здесь также присутствовали представители международных организаций, непосредственно формирующих законодательство, тенденции и тренды в этой области.

Существенную массу делегаций составляли транснациональные компании в сегментах селекции, семеноводства, торговли, перерабатывающей индустрии. Так как сфера семеноводства требует постоянное новаторское отношение, то на полях Конгресса было большое количество компаний сегментирующихся в области инновационных и электронных решений в семеноводстве.

Среди международных организаций, которые непосредственно влияют на политику в этой области, необходимо отметить ФАО (ООН), ИСТА (ISTA), ОЕСД (OECD) и другие, которые в широком составе участвовали в работе Конгресса.

Азербайджан впервые был представлен на этом мероприятии и по его итогам был избран аффилированным членом Международной Федерации. Между руководителем Азербайджанской делегации – Эмином Алиевым и генеральным секретарем – Майклом Келлером была достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве между сторонами и расширении его вплоть до сотрудничества в рабочих группах.

Ввиду своей актуальности вопросы селекции, семеноводства, торговли семенами, а также регулирования этих вопросов обсуждались во время двусторонних встреч с представителями более чем 40 компаний из различных уголков Земли. Особо значимыми необходимо отметить встречи, состоявшиеся с руководителями Национальных Семенных Ассоциаций Франции, Турции, Чехии.

Без сомнений, этот Конгресс является глобальной платформой в области семеноводства, особенно в нынешние времена, когда необходимо совершенствовать работу в этом направлении, перенимая лучший опыт и практику.