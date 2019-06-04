Рывок Баку в строительстве поразил российского министра

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев 6 июня принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. В неформальной обстановке он заявил, что в сфере градостроительства Баку совершил сумасшедший рывок, пишет Report.

Российский чиновник рассказал, что лично не раз посещал столицу Азербайджана. Он находит этот город современным, уютным, комфортным и безопасным.

Владимир Якушев отметил, что во времена губернаторства он специально выходил в центр Баку в темное время суток и анализировал, как власти подошли к вопросам безопасности. Его также приятно впечатлили дорожное хозяйство и инфраструктура города.

Министр подчеркнул, что у дружественной республики отличная строительная школа.