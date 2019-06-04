Сотни предпринимателей обратились в «Азеришыг»

В мае 424 предпринимателя обратились в ОАО «Азеришыг» посредством ASAN Xidmət, ASAN Kommunal и в электронном виде с просьбой подключения их объектов к электросети. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом haqqin.az рассказал глава пресс-службы ОАО Танрsверди Мустафаев. По его словам, значительное увеличение количества заявок предпринимателей, несомненно, связано с проводимыми реформами.

«Так, проделана большая работа в соответствии с указом президента Азербайджана «Об упрощении порядка подачи электроэнергии на существующие и строящиеся строительные объекты предпринимателей». В результате проведенных реформ количество процедур для подключения сокращено с 3-х до 2-х, а требуемое время - с 24-х дней до 20. Кроме того, введение единого тарифа за киловатт для подключения к сети, интеграция электронной карты ОАО «Азеришыг» в деятельность ASAN Xidmət, а также электронный прием заявок сыграли положительную роль», - сказал Т. Мустафаев.

Кроме того, представитель ОАО добавил, что в апреле 4 355 граждан обратились для подключения своих домов, дачных участков или дворов к электросети. В целом же, в мае в ОАО поступило около 30 000 заявок по 15 услугам.