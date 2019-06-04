Граждане Азербайджана перебрались в Россию в товарняке

Двое жителей Азербайджана забрались в железнодорожный состав, следующий из Украины в Россию, и в полночь пересекли границу вне установленных пунктов пропуска.

Спустя 2 часа незаконного пребывания в Белгородской области нелегалы были задержаны сотрудниками регионального УФСБ и полицейскими ОМВД России по городу Валуйки и Валуйскому району при следовании «вглубь территории РФ», сообщила пресс-служба Валуйского районного суда.

В суде также добавили, что граждане Азербайджана знали «о неразрешении им въезда на территорию РФ», но планировали заняться трудовой деятельностью на нелегальной основе.

Решением Валуйского районного суда, жители бывшей республики СССР они были признаны виновными в незаконном пересечении государственной границы и проведут ближайшие 6 месяцев в колонии-поселении на территории России.