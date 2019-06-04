Футболист сборной Словакии Патрик Грошовски за несколько дней до отборочного матча Евро-2020 с Азербайджаном вспоминает свою первую поездку в Баку и оценивает нашу национальную команду.

«Я считаю Азербайджан коварным противником, - рассуждает футболист чешской «Виктории». - Дома азербайджанские футболисты будут опасны. Я убедился в этом на клубном уровне три года назад, когда мы дважды играли с чемпионом Азербайджана «Карабахом». Дома мы сыграли с ними 0:0, а в гостях нам повезло сыграть 1:1 и пройти дальше. «Карабах» играл отлично. Я помню, что в составе соперника играли два азербайджанца (на самом деле за «Карабах» в тех матчах играло больше двух игроков сборной Азербайджана – Ред.). Это были качественные футболисты. Нас ждет нелегкий матч. Нам нужно настроиться на сложный матч».

Сегодня сборная Словакии проведет товарищеский матч с Иорданией. Встреча Азербайджан – Словакия состоится 11 июня. Завтра наша команда примет в Баку Венгрию.