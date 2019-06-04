Hабиуллину взяли на крючок из-за Талыбова

По информации телеграмм-канала «Незыгарь», в частности, изучаются связи главы ЦБ с Талыбовым Азером Муталимом оглы, который является особо доверенным лицом в рамках финансовых схем ЦБ и лично его главы.

Азер Талыбов - с 2002 по 2008 годы работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли РФ. В июне 2008 года был назначен помощником главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной. В 2012—2013 годах работал в администрации президента РФ, руководил аппаратом помощника президента РФ (госпожи Набиуллиной). С июля 2013 года — руководитель секретариата председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. С 28 января 2017 года — заместитель министра экономического развития.

Также проверяются связи Набиуллиной по реализации финансовых схем совместно с генерал-майором Шебенко Александром Сергеевичем и бывшим сотрудником управления "К" ФСБ России Полупановым.

Напомним, что начальника отдела подразделения ФСБ Кирилла Чекалина и двух его подчиненных задержали по подозрению в получении взяток. При обыске у него была обнаружена рекордная сумма денег в 12 миллиардов рублей.