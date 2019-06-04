Госкомтаможни отвечает на обвинения Шахбаза Худуоглу

Отдел информации 18:18

Накануне директор компании Qanun Nəşrlər Evi Шахбаз Худуоглу на своей странице в Facebook опубликовал предвзятый и клеветнический пост о деятельности таможенных органов. Эту публикацию распространили некоторые СМИ, не позаботившись узнать позицию противоположной стороны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Государственного таможенного комитета.

Из публикации становится понятным, что Шахбаз Худуоглу привез в страну товар для реализации его в коммерческих целях и был оштрафован в административном порядке за то, что не представил краткую импортную декларацию таможенному органу на товар, который он привез. После этого он, скептически отозвавшись о правовой основе, полезности и эффективности краткой импортной декларации, внедренной с 1 февраля этого года, широко применяемой в мировой практике развитыми странами, оценил ее как попытку «придать правовую окраску бюрократической выдумке для сбора денег». В заявлении пресс-службы ГТК говорится, что в первую очередь есть необходимость дать краткую информацию о целях и назначении импортной декларации, которую автор назвал «бюрократической выдумкой для сбора денег». Заблаговременное представление таможенным органам информации о товарах и транспортных средствах, ввозимых на таможенную территорию, в международной практике в соответствующих международных документах признано одним из основных инструментов повышения эффективности таможенного сферы и обеспечения безопасности в цепочке поставок и продаж. Заранее представленные данные о товарах и транспортных средствах позволяют эффективно использовать систему управления и анализа рисков, что облегчает выбор форм таможенного контроля во время операций по пересечению границы в международной торговле и ускоряет транзит товаров и транспортных средств через таможенные пограничные пункты.

Особо следует отметить, что предварительное представление информации определяет степень риска товаров, предусмотренных для ввоза на таможенную территорию, предварительный выбор надлежащего коридора при пересечении границы, что позволит обеспечить более гибкий и прозрачный таможенный контроль и более эффективное использование ресурсов. То есть представление краткой импортной декларации обеспечивает безопасность, прозрачность и скорость доставки товаров через границу владельцу и устраняет потерю времени. Если кратко, то пока товар еще находится на пути в точку назначения, большая часть таможенных процедур уже бывает выполнена. Принцип первоначального обмена информацией, то есть идеи и положения, касающиеся краткой импортной декларации, особо отражены в наиболее авторитетных международных документах. Можно указать на «Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур» (Киотская конвенция), принятой Всемирной таможенной организацией. Так, в первой главе Специального приложения «А» к Киотской конвенции установлены стандарты для предварительного декларирования товаров. В то же время, в «Рамочных стандартах обеспечения безопасности и упрощения мировой торговли», принятых в 2005 году Всемирной таможенной организацией, говорится, что заблаговременное предоставление информации о товарах в таможенные органы является одним из основных элементов этих стандартов. Так, в Третьем пункте этого документа в статье 2.1.3 определяется, что во время импорта и экспорта товаров перевозчик или его представитель должны представить в таможенные органы предварительную информацию в электронном виде. Этими стандартами в зависимости от вида транспорта также рекомендованы временные рамки для представления предварительной информации: для автомобильного транспорта – за 1 час до прибытия товара, для железнодорожного транспорта – за 2 часа, для воздушного транспорта – за 4 часа, для морского транспорта – за 24 часа. Основанный на стандартах представления предварительной информации принцип импортной декларации применяется во всем мире. Согласно 127-й статьи Таможенного кодекса Евросоюза, импортная декларация о товарах, ввозимых на таможенную территорию ЕС, должна заранее быть представлена в таможенные органы. Следует отметить, что принцип краткой предварительной импортной декларации определен также законодательными актами Евросоюза. Представление краткой импортной декларации применяется в России, Турции, Казахстане и Иране. В то же время, сроки представления первоначальной декларации в таможенных кодексах Европейского союза и США различаются в зависимости от типа транспортного средства. Для морского транспорта декларация должна быть представлена за 24 часа, а для других видов транспорта за 4 часа до прибытия товаров.