Никола Юрчевич: «Поражение от Лихтенштейна не может быть правильным путем»

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич и футболист Гара Гараев на пресс-конференции перед завтрашним отборочным матчем чемпионата Европы-2020 против Венгрии поделились ожиданиями от предстоящей игры.

«Три с половиной недели готовимся к предстоящим играм с Венгрией и Словакией, - говорит хорватский специалист. – Часть игроков подъехала несколько дней тому назад. Нет травмированных. Это радует. Ричард Алмейда имел небольшие проблемы, но сегодня он готов. Сейчас у нас все мысли о матче с Венгрией, мы сосредоточены на этой игре. Это очень хорошая команда. Победив хорватов, венгры показали свою силу.

Почему на воротах завтра будет стоять Салахат Агаев? Тому есть простое объяснение. Он очень хорошо выглядел в наших первых играх с Хорватией и Литвой.

Болельщики ждут завтра от нас победы? Я понимаю, что завтрашний матч будет отличаться от игры с Хорватией в марте. Завтра мы играем дома. В игре с хорватами было много положительных моментов. С Венгрией будем стараться больше атаковать, соблюдая при этом баланс. Надеюсь, что удастся создать больше голевых моментов.

В футболе возможно все. Конечно, можем завтра и пропустить. Но я хочу быть настроен оптимистично. Если пропустим первыми, то сделаем все, чтобы отыграться.

Я пока не решил, кто будет играть в стартовом составе завтра. Могу сказать, что 8-9 игроков из матча с Хорватией завтра тоже выйдут в старте.

Как я уже сказал, Венгрия – хорошая команда. Можно особо отметить нескольких игроков, выступающих в Бундеслиге. Но мы можем играть лучше. Не думаем завтра отсиживаться в обороне».

Также Юрчевич прокомментировал вчерашнее поражение молодежной сборной Азербайджана от Лихтенштейна (0:1).

«Игра молодежной сборной на нас никак не повлияет. Я смотрел матч. Обидное поражение. Ранний пенальти расстроил игроков. Наши футболисты владели мячом 70-80 процентов, но не смогли забить. У нас хорошая команда. Надеюсь, что в следующих играх ребята добьются успеха.

После поражения Обрадович сказал, что мы на правильном пути? Поражение не может быть правильным путем. Но надо понимать, что имел в виду Обрадович. Возможно, он хотел сказать, что сделает правильные выводы из этого поражения, которые позволят добиваться успеха в будущем».

«Венгрия – сильная команда, - говорит Гара Гараев. - Они доказали это в игре с Хорватией. Хотим доказать, что мы способны их обыграть. Давно не было такого ажиотажа вокруг матча сборной. Сделаем все, чтобы добиться хорошего результата.

Этот сбор очень полезен для сборной. Для нас созданы отличные условия. Не хотим думать негативно. Завтра может быть любой результат. В случае поражения не будем искать оправдания».