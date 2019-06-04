Тереза Мэй ушла: кто будет премьером Британии?

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, Мэй уведомила об этом руководящий комитет партии.

Уточняется, что Мэй остается на посту премьера страны до тех пор, пока не изберут ее преемника. Ожидается, что во второй половине июля объявят имя нового главы правительства Британии.

Отметим, что в конце мая Мэй объявила о своей предстоящей отставке. На настоящий момент на должность главы британского государства претендуют десять человек.