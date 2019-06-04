Путин о Зеленском: «Он хороший актер»

Журналист Софико Шеварднадзе уточнила у Путина, готов ли он встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я не знаю этого человека, он хороший специалист в той области, в которой работал до этого, – хороший актер. Но одно дело кого-то играть, другое дело быть кем-то», – передает слова российского лидера Фонтанка.ру.

Путин сообщил, что для управления государством нужны и другие качества: опыт, знания, умение видеть проблемы, найти инструменты их решения, собрать людей, наладить отношения в команде, объяснить миллионам людей мотивы решений, а также иметь мужество взять ответственность за их последствия.

«Я не говорю, что у Зеленского нет этих качеств, они могут быть, это дело наживное. Пока мы видим противоречивые высказывания: до выборов одно, после выборов – другое. Но я не говорю, что он этим все испортил», – заключил Путин.

Российский лидер также объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах: «Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать».