Генпрокуратура о похищении трехлетней Захры

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в следственном отделе Управления полиции Сабунчинского района Баку возбуждено уголовное дело по статье 144.1 (похищение человека) УК Азербайджана.

В связи с похищением в Сабунчинском районе Баку трехлетней Захры Багирзаде возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая в совершении преступления 39-летняя Тергюль Шукюр гызы Назарова задержана. Решением Сабунчинского районного суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Отметим, что днем 4 июня проживающая в Сабунчинском районе Захра Расул гызы Багирзаде, 2015 года рождения, пропала недалеко от своего дома. В результате интенсивных поисковых мероприятий Главного управления полиции города Баку, Управления полиции Сабунчинского района и 12-го отделения полиции пропавшая З.Багирзаде была найдена на территории Низаминского района столицы и передана семье.