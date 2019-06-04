Марко Росси: «Ничто не может быть оправданием поражению от Азербайджана»

В нашей группе есть фавориты на бумаге, но на поле порой случаются иные вещи. Сделаем все, чтобы завтра победить. К сборной Азербайджана относимся с уважением. О стиле, игроках соперника у нас достаточно информации. В Баку всем командам будет непросто. О недооценке завтра не может быть и речи.

«Я всю свою жизнь, в том числе и будучи игроком, всегда верил в победу, - говорит итальянский специалист. - Никакая причина не может быть оправданием поражению. Если мы завтра проиграем, виноват буду я сам.

На Евро-2016 сборная Венгрии заняла 1-е место в группе, сыграв вничью с Португалией и Исландией, а также победив Австрию. Это было два года назад. Игры Евро-2020 также пройдут и в Будапеште, и мы хотели бы сыграть на своем новом стадионе, который вмещает 68 тысяч.

Явный фаворит в нашей отборочной группе – Хорватия. Затем идут Уэльс, Словакия и только потом Венгрия. Путевок на Евро всего две. Наша задача – попасть на чемпионат Европы. В матче с Хорватией мы смогли добиться победы. Но если завтра сыграем неправильно, то Азербайджан может обыграть нас.

Завтра постараемся выпустить на поле оптимальный состав. Сейчас все наши мысли об игре в Баку. О матче с Уэльсом, который будет 11 июня, пока не думаем.

Я очень счастлив, что несколько игроков сборной Венгрии заработали по итогам этого сезона индивидуальные награды в своих клубах. Чем больше у нас будет футболистов, умеющих «делать разницу» на поле, тем лучше для нас. Моя задача – собрать из этих игроков хорошую команду.

В гостях мы играем хуже, чем дома? Если бы я знал рецепт гостевых побед, то мы всегда выигрывали бы на выезде. Делаем все возможное, чтобы завтра победить. Готовимся, изучаем соперника, чтобы доставить ему сложности. Дома мы, конечно, играем лучше. В домашней игре с Хорватией была невероятная атмосфера, и мы чувствовали себя ее частью.

Знаком ли я с итальянцем Роберто Бордином, тренирующим «Нефтчи»? Я знаю Бордина. Мы – хорошие друзья, играли вместе. Я говорил с ним, но он не дал мне много информации (улыбается)».

«Хотим продолжить удачную серию, - говорит Герге Ловренчич. - Постараемся победить завтра. Конечно, мы хорошо подготовились. У нас было 11-12 дней на подготовку. Обычно бывает меньше. Верю, что это положительно скажется на нашей игре завтра».