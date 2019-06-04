Корабли НАТО в Грузии. Россия угрожает Тбилиси «новой катастрофой»

Заур Расулзаде 20:03

Власти Грузии не намерены отказываться от приема в своих черноморских портах кораблей НАТО и даже собираются ввести процедуру упрощенного доступа. Все это зафиксировано в опубликованном правительственном отчете о планах работы в 2018-2020 годах. Как отмечается в документе, в последнее время интенсивность заходов военных кораблей альянса в порты Грузии и ее территориальные воды усилилась. В связи с этим Грузия готова внести важный вклад в дело обеспечения мира и безопасности в регионе Черного моря и упростить кораблям НАТО процедуру посещения грузинской территории. «На данный момент разработан законопроект для упрощения выдачи дипломатического разрешения на вход в территориальные воды и порты Грузии судам, находящимся в оперативном подчинении НАТО», - указывается в заявлении.

А командование НАТО уже сообщало об активизации сотрудничества с партнерами альянса Грузией и Украиной в акватории Черного моря. «Необходимо отметить, что Грузия, как и Украина, стремится стать членом НАТО и с этой целью активно участвует во всех военных учениях, устраиваемых альянсом. Между тем, как отмечают аналитики, публичное заявление руководства альянса о готовности принять Грузию в свои ряды вызвано явно не шансом еще более нарастить военный потенциал НАТО. Грузинская армия, несмотря на все усилия руководства страны, за прошедшие годы так и не стала сколь-нибудь серьезной силой. К войне 2008 года грузин тренировали натовские инструкторы, в армию уже тогда вложили десятки миллионов долларов, однако к моменту вооруженного конфликта в Южной Осетии эта армия так и не смогла действовать эффективно. Сейчас вооруженные силы республики насчитывают чуть больше 30 тысяч человек, а основная часть военной техники всё еще «советского образца». Однако в Грузии на скорое членство в альянсе очень и очень рассчитывают. Грузинский эксперт Леван Николейшвили подробно объяснил haqqin.az, почему НАТО это необходимо. «Нынешняя конфронтация между США и Россией напоминает период «холодной войны», когда позиции сторонников спонтанно не менялись, теперь этого тоже не будет. Иными словами, стратегия остается без изменений, а по тем или иным вопросам меняется лишь тактика. При любых вариантах, исключено, чтобы США отказались от партнерства со странами Восточной Европы. Структурно в американских органах управления работают департаменты, которые курируют вопросы конкретных регионов, составлены довольно долгосрочные планы действий. Возможно, орган, работающий в направлении Восточной Европы, внесет в него изменения, но имеющиеся планы перечеркнуты не будут. Главный «козырь» Грузии – функция транзитной страны. Мы – государство, пропускающее энергоресурсы. Североатлантическому альянсу нужен стабильный Кавказ, он готов оказать нам помощь в сфере безопасности, а мы должны приложить максимальные усилия для сохранения этой стабильности. Короче говоря, несмотря на скромную геополитическую роль, Грузия не входит в число легко жертвуемых пешек. Так что вступление Грузии в НАТО кажется вполне возможным. Руководство республики вне зависимости от своих политических взглядов все эти годы работало на вступление в альянс. Население Грузии поддерживает этот курс. Руководство НАТО также готово принять страну в свои ряды и долгие годы проводит линию на поддержку атлантических устремлений Грузии», - сказал Николейшвили. Но вот российский политолог Сергей Марков убежден, что вступление Грузии в альянс «чревато катастрофой», потому что это позволит грузинским властям развязать уже не локальную, а ядерную войну.