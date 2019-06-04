Корабли НАТО в Грузии. Россия угрожает Тбилиси «новой катастрофой»
Власти Грузии не намерены отказываться от приема в своих черноморских портах кораблей НАТО и даже собираются ввести процедуру упрощенного доступа. Все это зафиксировано в опубликованном правительственном отчете о планах работы в 2018-2020 годах.
Как отмечается в документе, в последнее время интенсивность заходов военных кораблей альянса в порты Грузии и ее территориальные воды усилилась. В связи с этим Грузия готова внести важный вклад в дело обеспечения мира и безопасности в регионе Черного моря и упростить кораблям НАТО процедуру посещения грузинской территории.
«На данный момент разработан законопроект для упрощения выдачи дипломатического разрешения на вход в территориальные воды и порты Грузии судам, находящимся в оперативном подчинении НАТО», - указывается в заявлении.
А командование НАТО уже сообщало об активизации сотрудничества с партнерами альянса Грузией и Украиной в акватории Черного моря. «Необходимо отметить, что Грузия, как и Украина, стремится стать членом НАТО и с этой целью активно участвует во всех военных учениях, устраиваемых альянсом.
Между тем, как отмечают аналитики, публичное заявление руководства альянса о готовности принять Грузию в свои ряды вызвано явно не шансом еще более нарастить военный потенциал НАТО. Грузинская армия, несмотря на все усилия руководства страны, за прошедшие годы так и не стала сколь-нибудь серьезной силой. К войне 2008 года грузин тренировали натовские инструкторы, в армию уже тогда вложили десятки миллионов долларов, однако к моменту вооруженного конфликта в Южной Осетии эта армия так и не смогла действовать эффективно. Сейчас вооруженные силы республики насчитывают чуть больше 30 тысяч человек, а основная часть военной техники всё еще «советского образца».
Однако в Грузии на скорое членство в альянсе очень и очень рассчитывают.
Грузинский эксперт Леван Николейшвили подробно объяснил haqqin.az, почему НАТО это необходимо.
«Нынешняя конфронтация между США и Россией напоминает период «холодной войны», когда позиции сторонников спонтанно не менялись, теперь этого тоже не будет. Иными словами, стратегия остается без изменений, а по тем или иным вопросам меняется лишь тактика. При любых вариантах, исключено, чтобы США отказались от партнерства со странами Восточной Европы. Структурно в американских органах управления работают департаменты, которые курируют вопросы конкретных регионов, составлены довольно долгосрочные планы действий. Возможно, орган, работающий в направлении Восточной Европы, внесет в него изменения, но имеющиеся планы перечеркнуты не будут. Главный «козырь» Грузии – функция транзитной страны. Мы – государство, пропускающее энергоресурсы. Североатлантическому альянсу нужен стабильный Кавказ, он готов оказать нам помощь в сфере безопасности, а мы должны приложить максимальные усилия для сохранения этой стабильности. Короче говоря, несмотря на скромную геополитическую роль, Грузия не входит в число легко жертвуемых пешек. Так что вступление Грузии в НАТО кажется вполне возможным. Руководство республики вне зависимости от своих политических взглядов все эти годы работало на вступление в альянс. Население Грузии поддерживает этот курс. Руководство НАТО также готово принять страну в свои ряды и долгие годы проводит линию на поддержку атлантических устремлений Грузии», - сказал Николейшвили.
Но вот российский политолог Сергей Марков убежден, что вступление Грузии в альянс «чревато катастрофой», потому что это позволит грузинским властям развязать уже не локальную, а ядерную войну.
«НАТО гарантирует своим членам территориальную целостность. Получается, что Североатлантический альянс обязан будет отвоевать Абхазию и Южную Осетию для Грузии. А это уже конфликт между ядерными державами, - поясняет Марков. - Другое дело, что вероятность получения статуса полноценного члена НАТО у Грузии мала. Скорее всего, страна получит промежуточный статус. И даже в этом случае повышается возможность столкновения военных машин альянса и России».
Публицист и политолог Виктор Барсов придерживается того же мнения.
«Грузия, конечно, стремится в НАТО и для этого делает все, чтобы быть ближе к альянсу. Однако в этот процесс могут вмешаться политические факторы. Приближение НАТО к границам России всегда воспринималось российским руководством негативно. Сейчас же, на фоне резкого ухудшения отношений, подобный шаг практически наверняка приведет к возникновению еще одной точки напряженности в отношениях России и Запада, на этот раз в Закавказье. Готовы ли к этому в НАТО, пока не известно. Сложность состоит в том, что на деле к вступлению Грузии в блок не готовы ни сами грузины - это грозит превращением страны в зону внешнеполитического противостояния, ни значительная часть государств НАТО, не стремящихся к обострению и без того сложных отношений с Россией. Но между тем, как бы ни утверждали лидеры НАТО, что на их решения относительно принятия той или иной страны в ряды альянса никто и ничто не влияет, действуют и принимают решения они с оглядкой на Россию, особенно когда речь идет о перспективах принятия в НАТО стран постсоветского пространства. И Россия уже предупредила альянс, что членство Грузии и Украины в НАТО обернется нежелательными последствиями».