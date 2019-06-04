Инара Рафикгызы 20:35

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу арт-директора Buta Palace Рамиза Тахвели, обвиняемого в убийстве своей жены Адели Тахвели, которую он сбросил с балкона пятого этажа здания. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, обвиняемого, который в настоящее время содержится в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Минюста, доставили в суд в инвалидной коляске и не стали помещать в стеклянную кабину для подсудимых. В ходе всего заседания Рамиз Тахвели произносил какие-то бессвязные речи и обращался к судье: «Ай, судья».

В начале заседания адвокат обвиняемого ходатайствовал перед судом о проведении повторной медицинской и психологической экспертизы своего подзащитного. Судья отклонил это ходатайство стороны защиты, и когда он объявил об этом, Тахвели, внимательно слушавший диалог между адвокатом и судьей, разрыдался и стал громогласно уверять, что ни в чем не виноват и жену не убивал. Затем прокурор зачитал обвинительный акт, согласно которому Рамиз Тахвели постоянно винил свою жену Аделю в том, что их первая дочь Алия родилась больной эпилепсией. По этой причине в семье постоянно были ссоры и скандалы. В последний раз бурная ссора произошла 10 декабря 2018 года в 22:00. В тот вечер Рамиз Тахвели принял наркотик и, разбудив жену, сначала избил ее, а затем, схватив женщину за волосы, приволок в комнату детей и заставил попрощаться с ними. Еще более разъярившись, что больная дочь Алия не проснулась, он выхватил ребенка из постели и швырнул на пол. Дети стали умолять отца оставить в покое мать, но их мольбы на него не подействовали. Тахвели выволок жену на балкон и сбросил ее вниз.

По предъявленным ему обвинениям подсудимый признать себя виновным отказался, заявив, что обвинение его в убийстве жены - клевета и подлог. «Не убивал я ее. Мы безумно любили друг друга. Наша первая дочь родилась больной. Я на свои деньги лечил ее в Турции и Израиле. А вторая наша дочь нормальная», - утверждал обвиняемый. Отвечая на вопрос судьи о том, что стало причиной инцидента, Тахвели заявил, что ничего не помнит. В своих дальнейших показаниях он не стал скрывать, что принимал наркотики, однако заявил, что найденные в его машине наркотические средства ему не принадлежат. «Я иногда курил марихуану, но то, что нашли в моей машине, мне принадлежать не могло. И я не швырял об пол свою больную дочь. Это просто невозможно», - твердил подсудимый. На вопрос адвоката, понимает ли он, в чем его обвиняют, Рамиз Тахвели четко ответил: «Меня обвиняют в убийстве жены, но это невозможно».

На процессе выступила и мать погибшей - Самира Сулейманова. Женщина рассказала, что ее дочь вышла замуж за Рамиза Тахвели по любви, но с первых дней совместной жизни супруг издевался и бил свою жену. Однако Аделя скрывала это и всегда защищала мужа. «Моя дочь знала Рамиза со школьных лет. Они очень любили друг друга. После школы Аделя поехала учиться в Америку, а Рамиз пошел служить в армию. Хотя несколько лет они были вдали друг от друга, чувства свои сохранили, часта переписывались и перезванивались. Ну а потом поженились. Аделе было всего 19 лет. Еще до свадьбы дочь знала, что у Рамиза тяжелый характер, но Аделя любила его и верила, что с ней он изменится. Но этого не случилось - Рамиз оказался настоящим деспотом и тираном, мучал жену буквально из-за пустяков»,- утверждала Сулейманова. Услышав это от тещи, подсудимый со слезами на глазах стал молить ее: «Это не так, Самира ханум, говорите правду. Здесь же решается моя судьба…»

Однако мать погибшей резко прервала Тахвели, сказав, что зато он решил судьбу ее дочери. Продолжив свои показания, Сулейманова сообщила, что Рамиз обделял семью деньгами и даже отказывался оплачивать лечение больного ребенка. «Мой зять вечно жаловался на отсутствие денег. Когда Аделя забеременела во второй раз, Рамиз был против рождения еще одного ребенка. Говорил, что в дни зачатия злоупотреблял наркотиками и боится, что и это дитя может оказаться больным. Но внучка родилась здоровой. Рамиз же даже в больницу не пришел», - говорила потерпевшая. По словам Самиры Сулеймановой, в день трагедии ее зять отправлял ей по WhatsApp странные сообщения. «То прислал фотографию окровавленного пальца, то сообщение «Ну не могу я убивать». Затем от него пришло фото елки с пожеланием: «Этой ночью спи спокойно». Я сообщила дочери о странных посланиях Рамиза, но она сказала, чтобы я не обращала на это внимания», - рассказала мать погибшей о поведении зятя перед преступлением. А утром следующего дня в дом Сулеймановой пришли родственники. «Рано утром, открыв на звонок дверь, я увидела на лестничной площадке свою сестру и других родственников. Они сообщили, что Аделя упала с балкона. Что моей девочки уже нет на свете, я тогда и представить себе не могла…», - плача говорила женщина.