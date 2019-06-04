Путин о роли Эрдогана в строительстве "Турецкого потока"

Огромная заслуга в том, что сейчас успешно реализуется проект "Турецкий поток", принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который проявил лучшие качества мужского характера и политическую волю, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы с Турцией договорились построить "Турецкий поток". Благодаря политической воле президента Эрдогана, благодаря тому, что он проявил лучшие качества мужского характера и суверенитета страны, мы закончим все в ближайшие несколько месяцев. Уже морская часть пройдена, все завершено. Сейчас на территории работа идет, скоро завершим. Теперь наши европейские партнеры будут получать наш газ по другому маршруту. Если, конечно, захотят",- сказал Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

Южная Европа также заинтерсована в газопроводе, поскольку трубный газ из России из-за расстояния и объемов поставок будет дешевле, чем сжиженный газ из-за океана, добавил российский лидер.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 млрд кубометров в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.