Крупнейший нефтехимический холдинг Ирана попал под санкции США

США внесли в санкционный список крупнейший нефтехимический холдинг Ирана Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), а также почти 40 его дочерних компаний и зарубежных торговых агентов, говорится в пресс-релизе Минфина США, пишет Интерфакс.

"Принимая меры против этой сети, мы намерены лишить финансовых ресурсов важнейшие элементы нефтехимического сектора Ирана, поддержкой которого пользуется Корпус стражей исламской революции", - отмечается в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.