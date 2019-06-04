Пентагон высылает турецких пилотов из США

Проходящие в США обучение полетам на F-35 пилоты из Турции покинут страну уже до 31 июля, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

Уточняется, что 42 турецких пилота, обучающиеся на военно-воздушной базе Люк в Аризоне и базе Эглин во Флориде, должны будут покинуть США к указанной дате. К этому моменту все международные командировочные предписания будут отменены, а турецким пилотам будет запрещен вход на базы. Кроме того, будет приостановлена программа обучения 34 турецких пилотов, которые должны были прибыть в США, 20 человек должны были приехать позднее в июне и еще 14 - с июля по ноябрь, передает РИА Новости.

Решение о высылке пилотов принято на фоне требований США об отказе от закупок Анкарой российских ЗРК С-400.