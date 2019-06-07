Хулуси Акар на границе с Азербайджаном и Арменией

Министр обороны Турции Хулуси Акар проинспектировал расположение 5-го пограничного полка вооруженных сил страны, ответственного за безопасность госграницы с Ираном, Азербайджаном и Арменией, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

«С иранской границы исходит угроза терроризма. Кроме того, нередки случаи нелегального пересечения границ, в том числе мигрантами. Очень важно, чтобы были приняты все необходимые меры по пресечению подобных действий», — сказал министр.

Акар также отметил, что в целях обеспечения безопасности своих границ Турция сделает все возможное и готова на все.

«Границы Турции – честь турецкого народа», а ее безопасность превыше всего, сказал Хулуси Акар во время проверки турецко-армянской границы в провинции Игдыр.