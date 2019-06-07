Охрана Путина спасла Си Цзиньпина от падения видео
Сотрудники охраны президента РФ Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Инцидент произошел, когда лидеры двух стран завершили выступление и собирались покинуть зал. Однако журналисты и представители иностранных делегаций сразу по окончании мероприятия направились к сцене, чтобы задать вопросы и сделать фотографии.
В какой-то момент Си Цзиньпин потянулся вниз к одному из присутствующих, чтобы пожать руку, и чуть не упал. Его спас сотрудник охраны российского лидера, который удержал председателя КНР на сцене, после чего политик спокойно покинул зал, пишет «Газета.ру».