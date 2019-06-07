Сотрудники охраны президента РФ Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Инцидент произошел, когда лидеры двух стран завершили выступление и собирались покинуть зал. Однако журналисты и представители иностранных делегаций сразу по окончании мероприятия направились к сцене, чтобы задать вопросы и сделать фотографии.

В какой-то момент Си Цзиньпин потянулся вниз к одному из присутствующих, чтобы пожать руку, и чуть не упал. Его спас сотрудник охраны российского лидера, который удержал председателя КНР на сцене, после чего политик спокойно покинул зал, пишет «Газета.ру».