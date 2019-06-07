МИД о встрече сопредседателей с азербайджанской общиной Нагорного Карабаха

«Это не первая встреча в подобном формате. Сопредседатели в рамках визитов в регион проводили встречи как с армянской, так и азербайджанской общиной Нагорного Карабах а. Здесь нет ничего удивительного, это является частью мандата сопредседателей. В мандате 1995 года сопредседателей отмечается: «Сопредседатели в своей деятельности будут руководствоваться нормами и принципами ОБСЕ, Уставом ООН, решениями СБСЕ, в том числе решениями Совета министров от 24 марта 1992 года и Будапештской встречи на высшем уровне, а также соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН».

Встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с азербайджанской общиной Нагорного Карабах а не первая в подобном формате, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана в связи с распространенной в некоторых СМИ информацией о встрече сопредседателей Минской группы ОБСЕ с азербайджанской общиной Нагорного Карабах а в рамках недавнего визита в регион.

В заявлении сопредседателей от 9 марта этого года отмечено, что наряду с контактами при их посредничестве между Ереваном и Баку продолжаются обсуждения с заинтересованными сторонами.

Подчеркиваем, что позиция азербайджанской общины Нагорного Карабаха и вопрос о ее возвращении на свои земли вместе с другими вынужденными переселенцами всегда были частью переговоров. Этот вопрос нашел свое отражение в вышеуказанном заявлении сопредседателей, и «возвращение всех ВПЛ и беженцев в свои дома» отражено как важный элемент переговоров. Однозначно можно отметить, что азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана является важной частью переговоров.

В то же время следует учитывать, что переговоры по урегулированию конфликта проводятся между Арменией и Азербайджаном согласно соответствующим резолюциям ОБСЕ, и этот подход также поддерживается сопредседателями Минской группы.

В завершение, призывая ознакомиться с заявлением сопредседателей Минской группы от 9 марта тех, кто интересуется обсужденными за столом переговоров вопросами, даем им легкий ответ. Тогда закончатся все спекуляции», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.